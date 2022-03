Ruba un’autoradio e tenta la fuga: un arresto a Caulonia Marina

Un quarantacinquenne originario di Rosarno è stato arrestato, nella serata dello scorso 28 marzo, a seguito di un inseguimento avvenuto tra Roccella Jonica e Caulonia Marina. L'uomo, pregiudicato e con precedenti per reati contro il patrimonio, non si è fermato all'alt dei militari durante un comune controllo stradale.

L'uomo procedeva a bordo del suo mezzo lungo la Statale 106, quando anziché fermarsi per un controllo ha accellerato nel tentativo di eludere i Carabinieri. Ne è nato un inseguimento fino al vicino centro di Caulonia, dove l'uomo ha guidato pericolosamente a velocità sostenuta e persino contromano, nel tentativo di seminare i militari, mettendo a rischio l'incolumità di passanti e guidatori.

Dopo un prolungato inseguimento il malvivente ha abbandonato il mezzo e proseguito a piedi, ma è stato rapidamente bloccato. Nel mentre, era riuscito a sbarazzarsi di un'autoradio, recuperata dai militari: proprio quell'autoradio era stata rubata nel pomeriggio a Siderno, ed il proprietario del mezzo danneggiato aveva sporto regolare denuncia.

Il fuggitivo è stato dunque arrestato per furto su auto e per resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, gli è stata ritirata la patente per guida in stato di ebrezza, in quanto risultato positivo all'alcoltest. Dopo le formalità di rito è stato posto ai domiciliari.