Vibo, cardiopatico rimane bloccato in ascensore: soccorso dai Vigili del Fuoco

Attimi di paura questa mattina a Vibo Valentia, dove un uomo con problemi cardiaci è rimasto bloccato in ascensore a causa di un probabile guasto. L'incidente si è verificato in uno stabile di via Alcide de Gasperi, ed è stato lo stesso malcapitato a chiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco.

Giunti sul posto i soccorritori hanno provveduto a sbloccare l'ascensore, mettendo in salvo il soggetto. L'uomo fortunatamente non ha riportato alcuna conseguenza o ferita, a parte lo spavento.