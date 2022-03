Terme Storiche, Lione: “Apprezziamo impegno, si va verso giusta direzione”

"Non possiamo permettere la chiusura di due importanti stabilimenti come le Terme Luigiane e le Terme di Spezzano Albanese, due tasselli importanti della più ampia Rete delle Terme Storiche di Calabria, che da anni contribuiscono in modo efficace allo sviluppo della nostra regione". È quanto dichiara in un comunicato Domenico Lione, presidente della Rete delle Terme Storiche di Calabria ed amministratore unico delle Terme di Galatro. "Investire su di esse significa continuare a garantire livelli occupazionali, creare un indotto economico importante per il comparto turistico regionale e guardare alla destagionalizzazione dei flussi turistici come un traguardo possibile e sostenibile".

"Nata con l’obiettivo di valorizzare il termalismo calabrese attraverso piani e modelli unitari di proposta ed offerta turistica, nell’ottica della creazione di un brand unico regionale in cui far convergere le differenti peculiarità delle singole risorse termali, la Rete non può che riconoscersi sia nel metodo di coinvolgimento, senza precedenti fino ad oggi, di tutti gli attori del comparto turismo per la costruzione del piano regionale" si legge nella nota. "Sia nell’obiettivo duplice di rendere più moderna, più competitiva e più alta l’offerta turistica attuale e, dall’altra, mettere in campo, approcci, metodi e strumenti innovativi, come ad esempio l’ambizioso progetto di riscrittura della narrazione turistica regionale sulla base dei suoi marcatori identitari distintivi".