Pronto soccorso di Trebisacce, Loizzo (Lega): “Rischia di chiudere, intervenire subito”

"Il pronto soccorso dell'ospedale di Trebisacce è senza personale medico e rischia di interrompere i servizi in mancanza di un intervento risolutivo da parte dell'Asp di Cosenza". Lo afferma in una nota Simona Loizzo, capogruppo della Lega in consiglio regionale.

"Dal giugno del 2020 i sanitari del nosocomio chiedono inutilmente un intervento dell'azienda sanitaria provinciale e in questi giorni hanno ribadito al commissario La Regina la necessità di non perdere tempo" prosegue l'esponente del carroccio. "Mancano anche gli anestesisti e in queste condizioni è impossibile portare avanti il lavoro".

"Mi auguro che La Regina voglia intervenire tempestivamente per evitare la sospensione di un servizio vitale per tutto il comprensorio" afferma in conclusione.