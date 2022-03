Una vita da social: il camper della Polizia arriva a Corigliano-Rossano

Oggi a Corigliano-Rossano, Piazza Bernardino Le Fosse, farà tappa la campagna educativa itinerante della Polizia di Stato Una vita da social, giunta alla sua XI edizione. L’iniziativa che si avvale del truck, un veicolo munito di attrezzature di ultima generazione, è diretta ai giovani, i maggiori fruitori della rete, che vengono informati sui pericoli che essa nasconde.

Ha come scopo l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi sulle insidie che si nascondono nel web e prevenire, quindi, i rischi connessi all’utilizzazione della rete Internet, attraverso momenti di formazione sia per gli studenti che per i loro insegnanti.

La manifestazione, organizzata dalla Questura di Cosenza e curata dall’Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dal Servizio Polizia Postale e Telecomunicazioni, prevede la partecipazione di circa 200 alunni dell’Istituto Comprensivo 1 “G. Rizzo”, dell’Istituto Comprensivo 2 “Roncalli”, dell’Istituto Comprensivo 3 “Carlo Levi”, del Polo Liceale e dell’Istituto Tecnico di Corigliano-Rossano.

I giovani verranno resi partecipi del falso senso d’intimità che la rete crea; infatti il dialogo e la conoscenza tramite uno schermo riducono drasticamente le barriere e vengono immediatamente superati i vari gradi di approccio interpersonale, creando un senso di intimità apparente, finendo con l’abusare di parole che tradizionalmente ispirano fiducia quale amicizia. Parteciperanno personale, del Compartimento Polizia Postale e Telecomunicazioni Calabria e del Commissariato di Corigliano-Rossano.

L’iniziativa coofinanziata dalla Commissione Europea e dal Ministero della Pubblica Istruzione, ha un carattere itinerante su tutto il territorio nazionale allo scopo di poter incontrare il maggior numero possibile di giovani.