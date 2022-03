Reclutati dai caporali e “spremuti” nei campi tra minacce e stipendi da restituire: in 15 in manette

Orari di lavoro di oltre 12 ore al giorno per paghe comprese tra i 15 ed i 30 euro, senza visite mediche neppure in casi di infortunio e sotto continua minaccia di essere licenziati o addirittura uccisi. Un quadro sconcertante quello messo in luce dalla vasta indagine avviata dai Carabinieri di Mirto Crosia, che si è estesa a macchia d'olio ai Comandi Provinciali di Cosenza, Catanzaro e Crotone, travalicando i confini regionali fino a Matera.

Questa mattina i militari del reparto territoriale di Corigliano-Rossano, assieme a personale del nucleo per la Tutela del Lavoro di Cosenza, Crotone, Catanzaro e Matera e dei comandi provinciali di Crotone e Matera, hanno tratto in arresto 15 persone - di cui 13 italiani, 1 rumeno ed 1 bulgaro - accusati a vario titolo di intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro, minacce ed estorsione. Per 6 di loro si sono aperte le porte del carcere di Castrovillari, mentre in 9 sono stati posti agli arresti domiciliari.

Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Castrovillari su richiesta della Procura della Repubblica, ha portato anche al sequestro preventivo di beni a carico di 10 imprese agricole (di cui 4 persone giuridiche e 6 imprese individuali), oltre al sequestro di 5 veicoli ritenuti impiegati dai caporali nel trasporto dei lavoratori. Il valore complessivo del sequestro ammonta a circa 15 milioni.

TUTTO PARTE DA ALCUNE DENUNCE

L'attività di indagine nasce a Mirto Crosia, a seguito di alcune denunce da parte dei lavoratori impiegati nei campi del circondario. Quello che sembrava essere un fatto circoscritto si è però rivelato ben più ampio, sia geograficamente che temporalmente: l'attività di reclutamento e gestione dei lavoratori era infatta gestita da alcuni caporali, che operavano per conto di aziende dislocate in più provincie ed erano in attività almeno dalla seconda metà del 2018 fino al 2021.

L'attività di investigazione e di indagine si è così estesa, coinvolgendo, oltre a Crosia, anche Corigliano-Rossano, Celico e Spezzano della Sila nel cosentino; Strongoli, Cirò Marina e Crotone nel crotonese; Policoro nel maternaese; e Catanzaro. Un sistema ben organizzato e strutturato, che riusciva a far leva sulle condizioni disperate dei lavoratori - per lo più gambiani, nigeriani e rumeni - che per necessità e bisogno finivano loro malgrado ad accettare le condizioni imposte.

SFRUTTAMENTO DIFFUSO DEI LAVORATORI

Nel corso dell'indagine è stato possibile corroborare le dichiarazioni e le testimonianze rese dalle vittime, tramite attività di osservazione del territorio e verifiche di natura tecnica. Ciò ha permesso di evidenziare come il fenomeno dello sfruttamento dei lavori fosse ben diffuso, addirittura "cristallizato", a partire dal reclutamento da parte dei caporali.

È stato così accertato il sistematico ricorso a minacce ed atti di violenza fisica nei confronti dei lavoratori, che venivano persino minacciati di morte quando provavano a protestare. Tali circostanze si verificavano prevalentemente al ricevimento della paga, compresa tra i 15 ed i 30 euro al giorno per oltre 12 ore di lavoro nei campi. Gli stessi erano poi costretti ad accettare, pena il licenziamento.

Evidenziate ripetute e reiterate violazioni riguardo la tutela dei lavoratori in tema di igiene e sicurezza, in quanto non sono mai stati sottoposti a visita medica, neppure in caso di infortunio: emblematico il caso di un lavoratore che si era stirato un gamba dopo aver caricato oltre 630 cassette di pomodori, al quale è stata negata ogni tipo di assistenza.

Negate anche delle idonee pause dal lavoro, dato che ai lavoratori erano concessi solo dei periodi di riposo che spaziavano tra i 10 ed i 30 minuti. Documentato, infine, come i caporali gestissero le paghe pretendendo la restituzione di parte dello stipendio, ed anche di come "istruivano" i lavoratori in caso di controlli da parte delle forze dell'ordine, spiegandogli cosa dovevano rispondere e come dovevano comportarsi.