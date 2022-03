Beccato a spacciare vicino casa: arrestato 29enne a Corigliano-Rossano

È stato colto in flagranza di reato un ventinovenne pregiudicato di Corigliano-Rossano, beccato dagli agenti del commissariato locale mentre cedeva un involucro di plastica ad un uomo, nei pressi della sua abitazione. Circostanza che ha fatto scattare immediatamente l'intervento degli agenti, che hanno fermato il compratore rinvenendo così una dose di eroina.

Il controllo è stato così esteso all'abitazione del giovane, all'interno della quale è stata trovata ulteriore eroina assieme ad un bilancino di precisione e 400 euro in banconote di vario taglio, verosimilmente proventi dell'attività di spaccio.

Per tali motivi, il giovane è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio, e su disposizone del pm di turno è stato posto ai domiciliari.