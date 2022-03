Senza licenza di agibilità: scattano i sigilli per una discoteca del lametino

Una nota discoteca del lametino è finita sotto sequestro dopo che le fiamme gialle della città della Piana hanno eseguito nei suoi confronti un controllo per verificare le autorizzazioni previste per l’attività ed l’osservanza delle norme relative al contenimento del Covid19.

Dall’ispezione è difatti emerso che la dichiarazione di conformità dell’impianto antincendio del locale - propedeutica al rilascio della licenza di agibilità - esibita regolarmente dal gestore ai militari e precedentemente ai Vigili del Fuoco di Catanzaro per ottenere il certificato di prevenzione incendi, fosse stata rilasciata da una società che non aveva invece i titoli e le competenze in materia, pertanto rendendo la stessa dichiarazione non valida ai sensi delle norme vigenti. Inoltre non è stata esibita la licenza di agibilità rilasciata dal Comune.

Al termine dell’attività le fiamme gialle hanno poi acquisito degli elementi che fanno ritenere che la discoteca organizzasse delle serate danzanti in modo abusivo, proprio in virtù della presunta assenza della licenza di agibilità che deve essere rilasciata, dopo una verifica obbligatoria dei luoghi, da una apposita commissione comunale di vigilanza sui pubblici spettacoli.