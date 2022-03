Tragedia a Corigliano-Rossano: 18enne muore dopo malore improvviso

Tragedia questa mattina a Corigliano-Rossano, dove una diciottenne del posto è morta dopo aver accusato un malore improvviso mentre si trovava su di un mezzo pubblico. Immediato il soccorso da parte dei presenti, che hanno allertato i sanitari del 118 giunti rapidamente sul posto.

La giovane è stata così trasferita presso il nosocomio cittadino, dove, dopo le prime cure, si è ritenuto necessario un trasferimento d'urgenza a Cosenza. Purtroppo però la malcapitata è deceduta in attesa dell'arrivo dell'eliambulanza. Stabilitata l'autopsia per far luce sulle cause del decesso.