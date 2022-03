Percepiscono indebitamente il Reddito di Cittadinanza: 10 denunce a Gimigliano

Dieci persone sono state denunciate a piede libero dai Carabinieri della stazione di Gimigliano, accusati di illecita percezione del Reddito di Cittadinanza. Questo l'esito di un'indagine compiuta dai militari su 150 percettori del sussidio, al fine di far emergere situazioni anomale.

Secondo quanto scoperto, i soggetti in questione avrebbero fornito una serie di indicazioni fittizie, come indirizzi di residenza falsi, dati errati sul numero di soggetti inclusi nel nucelo familiare passando per la mancata segnalazione di redditi percepiti: il tutto ovviamente per rientrare nei termini richiesti per ottenere il beneficio.

Complessivamente, sono stati ottenuti indebitamente circa 56 mila euro.