I Carabinieri Forestali portano nelle scuole l’albero di Falcone

Un albero simbolo dell’impegno verso lo Stato ed alla lotta alle mafie. È l’albero dedicato al giudice Giovanni Falcone, un ficus che cresce nei pressi della casa del magistrato assassinato nel 1992 dalla mafia, e che oggi è stato consegnato nelle scuole di Castrovillari quale simbolo della legalità e della lotta contro la criminalità organizzata.

L’attività rientra nel progetto Un albero per il futuro, promosso dal Reparto Biodiversità Carabinieri Forestali di Roma in collaborazione con il Ministero della Transizione ecologica, che prevede la donazione e la messa in dimora nelle scuole delle piantine ricavate mediante clonazione dalla pianta madre di Ficus macrophylla, situata all'ingresso dell'abitazione palermitana del magistrato. Oggi i militari del Reparto Biodiversità Carabinieri di Cosenza unitamente ai colleghi della Stazione Carabinieri Forestale di Castrovillari hanno consegnato le piantine anche a Castrovillari al primo e secondo circolo didattico e alla scuola secondaria con la certezza che queste scuole, nell’importante ruolo educativo e culturale che hanno, diventino strumento di trasmissione di memoria e impulso per la creazione di una società che rigetti i disvalori delle mafie.

Nella provincia cosentina sono 25 le scuole a cui è stato consegnato l'albero. Prossimamente i militari saranno impegnati nella medesima attività all'interno delle province di Messina, Catania e Siracusa.