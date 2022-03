Ciclovia, per il sindaco di Mormanno “opportunità che rafforza turismo sostenibile”

Giuseppe Regina

Parla di "una notizia straordinaria per noi che stiamo puntando sulla sostenibilità turistica unita alla valorizzazione dell'ambiente che ci circonda e l'agroalimentare di qualità" il primo cittadino di Mormanno, Giuseppe Regina, riferendosi al finanziamento per la green way ottenuto dalla Regione Calabria.

"Sapere, grazie al progetto del Parco del Pollino approvato dalla Regione Calabria, di poter collegare Mormanno al tratto già esistente della strada verde per cicloamatori che va da Campotenese a Morano Calabro e poi ancora più giù fino a Castrovillari, ci inserisce in un percorso di visita esperienziale che vogliamo rendere sempre più attrattivo e dinamico, offrendoci al viaggiatore come tappa di un viaggio tra le bellezze del Pollino" spiega il sindaco. "Le due ruote diventano per noi un nuovo stimolo per costruire una sempre più valente sinergia tra l'ambiente e il turismo, tra accoglienza e valorizzazione del borgo, promuovendo la dinamica della conoscenza lenta delle opportunità paesaggistiche, culturali, gastronomiche che Mormanno ha da offrire a chi viaggia in bici".