Covid, contagi nuovamente in calo (+2.851). Aumentano ricoveri (+4) e decessi (+11)

Il coronavirus non dà tregua alla Calabria. Dopo l'exploit di ieri, con oltre 4 mila casi emersi, l'odierno bollettino ci fornisce numeri più contenuti: sono infatti 2.851 i contagi accertati a fronte di 2.234 guariti. Non accennano a diminuire, però, i decessi (+11) e men che meno i ricoveri (+4): sono infatti nuovamente più di 400 i pazienti ricoverati nei vari ospedali calabresi, 379 in reparto ordinario e 24 in terapia intensiva.

Maggior numero di casi riscontrati nella provincia di Reggio Calabria (+981), seguita da Cosenza (+906), Catanzaro (+353), Vibo Valentia (+302) e Crotone (+298), mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+11). Processati 2 milioni e 645.484 tamponi (+13.067) da inizio pandemia, con un tasso di positività che è stabile al 21,82%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel reggino i positivi al covid salgono a 118.124 (+981), mentre i casiattivi sono 14.082. Di questi: 13.962 in isolamento, 115 in reparto e 5 in rianimazione. Complessivamente, sono 103.347 i guariti e 695 i decessi.

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 71.353 (+906), mentre i casi attivi sono 32.468. Di questi, 32.323 sono in isolamento, 140 in reparto e 5 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 37.904 guariti e 981 deceduti.

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 38.256 (+353), mentre i casi attivi sono 6.251. Di questi, 6.157 in isolamento, 81 in reparto e 13 in rianimazione. Complessivamente, sono 31.756 i guariti e 249 i decessi.

Nel vibonese i casi covid salgono a 33.360 (+302) mentre gli attivi sono 16.451. Di questi: 16.431 si trovano in isolamento, 20 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 16.750 i guariti e 159 i deceduti.

Nel crotonese infine i casi riscontrati salgono a 30.401 (+298) mentre gli attivi sono 5.024, di cui 5.001 in isolamento domiciliare e 23 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 25.177 i guariti e 200 i deceduti.