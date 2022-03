Troppi rifiuti, la TeknoService avvia servizio di monitoraggio e controllo

Tramite un comunicato congiuto, il Comune di Reggio Calabria e la TeknoService hanno voluto ringraziare i cittadini per i loro comportamenti virtuosi, senza però nascondere le evidenti criticità ancora ben visibili in città. Siamo "dispiaciuti nel comunicare alla cittadinanza le numerose difficoltà ancora presenti nella gestione del servizio; vi sono delle enormi problematiche nello smaltimento della frazione indifferenziata prodotta dai Reggini, soprattutto visto l’esiguo numero di impianti predisposti sul territorio".

"La soluzione a questa criticità è semplice: ridurre la quantità di secco prodotto. Infatti, una maggiore attenzione nella separazione dei rifiuti renderà la città più pulita e contribuirà ad abbassare i costi sostenuti dai cittadini e dal Comune" viene spiegato nella nota. "A tal fine la polizia locale, tramite il nucleo di polizia ambientale, unitamente agli ispettori di TeknoService, avvierà il controllo dei rifiuti sanzionando le utenze che avranno esposto il rifiuto in modo non conforme".

"I controlli saranno avviati a partire da venerdì 1 aprile e riguarderanno in primis le utenze commerciali che oggi rappresentano i maggiori produttori di rifiuto indifferenziato" si legge in conclusione. "Si ringraziano i cittadini anticipatamente per la collaborazione ricordando che l’impegno comune consentirà il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata rendendo al contempo la nostra città più sostenibile".