Petilia, in auto con 9 grammi di cocaina. Arrestato boscaiolo

In auto con 9 grammi di cocaina. Per questo motivo un boscaiolo di 31 anni con precedenti di polizia è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

È successo a Petilia Policastro dove i carabinieri hanno controllato l’auto dell’uomo nella frazione Pagliarelle. I militari, notando l’agitazione dell’uomo, hanno deciso di perquisire il mezzo. Nel corso del controllo il 31enne ha tentato di disfarsi di un ovetto in plastica, che, recuperato, è risultato contenere 16 piccoli involucri, al cui interno sono stati rinvenuti complessivamente 9 grammi di cocaina.

Nel corso dell’attività, l’uomo è stato trovato in possesso di 325 euro, ritenuti il provento di una possibile pregressa attività di spaccio.

Portato in caserma, l’uomo è stato arrestato e messo ai domiciliari, in attesa del processo con rito direttissimo, fissato per oggi, mentre la droga e il denaro sono stati sequestrati.