Vibo. Emanuela Grimalda conclude la rassegna “Fughe di primavera”

Si chiama “Dio è una signora di mezza età” lo spettacolo che andrà in scena domani, giovedì 31 marzo alle 21, al Teatro Cinema Moderno di Vibo Valentia. Si tratta dell’ultimo appuntamento della rassegna “Fughe di Primavera”, promossa da Fughe Organizzate - Accademia e Scuola di teatro del Sistema Bibliotecario Vibonese.

A concludere la rassegna sarà Emanuela Grimalda, uno dei volti più noti dello spettacolo italiano, ammirata in pellicole e fiction di grande successo, che porterà in scena un monologo divertente e irriverente, che promette di far ridere e pensare: “Dio è una signora di mezza età”

“Ma se Dio fosse una donna? Quali sarebbero i suoi miracoli? Senz’altro trovare un asilo nido, mettere assieme la carriera di magistrato e la cagarella dei figli, entrare in un autobus con un passeggino all’ora di punta. Perché questi sono i miracoli, altro che camminare sull’acqua!”. Emanuela Grimalda, nel surreale e divertente monologo da lei scritto e interpretato, immagina un dio con i pensieri, le preoccupazioni e le insicurezze da donna e alle prese con le preghiere femminili.