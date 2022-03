Milonrunners, soddisfazioni dalle “vacanze romane”

Soddisfazioni per tre atleti della Milonrunners alla maratona di Roma. Carmine Sessa ha chiuso la gara con 3.31.39, Giuseppe Mendicino, all’esordio sulla distanza di Filippide, ha finito in 3:51:50; Luciano Compagnone ha corso in 4:15:32.

La XXVII edizione dell’Acea Run Rome The Marathon ha offerto uno spettacolo straordinario nella mattinata di domenica 27 marzo, con la vittoria di Fikre Bekele Tefera e una prestazione di enorme valore, che vale lo storico record della manifestazione, in 2:06:48. L’etiope ha battuto il connazionale Temechachu e il marocchino El Goumri, dopo averli staccati imprimendo un netto forcing nell’ultima frazione.

Etiopia vincente anche in campo femminile: assolo da applausi per Sechale Dalasa Adugna che conduce tutti i 42 km in solitaria, e pur pagando qualcosa nel finale, si ferma soltanto sul traguardo davanti ai centurioni, dopo 2:26:09 e riuscendo ad anticipare Gladys Jeruto Kiptoo di ben 2’30.

La domenica romana alla partenza ha reagalato una temperatura ottimale, che si è poi alzata leggermente durante la gara, mentre il menu ha previsto (oltre ai piatti tipici della gastronomia locale, sostentamento necessario per arrivare alla fine sorridenti e pimpanti) un percorso in parte ostico per il transito su tratti in asfalto alternati a sanpietrini, e un’altimetria leggermente mossa.

Ben 11mila gli iscritti ai nastri di partenza, comprendendo le varie manifestazioni collegate, quindi un grande successo in termini di partecipazione.

Nella stessa giornata, impegnato nel cross è stato Salvatore Blaconà a San Giovanni in Fiore, nella tradizionale manifestazione primaverile “Cross in Fiore”, alla sua 8° edizione. Con l’assegnazione dei titoli regionali master di cross, e il trionfo di Ahmed Semmah della CorriCastrovillari, si è conclusa la stagione delle campestri e si guarda già ai prossimi eventi di corsa su strada.