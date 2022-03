Covid in Calabria, ancora un aumento dei casi: 4.214 in 24 ore. Sette i decessi

Sette decessi e 4.214 nuovi casi di Covid in Calabria, dove nelle ultime ore sono stati effettuati 17.253 tamponi. Un aumento rispetto a ieri, quando i positivi sono stati 1.766 (LEGGI).

Oggi, martedì 29 marzo, la provincia di Reggio Calabria registra 1.491 casi, seguono Cosenza (+1.267), Catanzaro (+535), Crotone (+517), Vibo Valentia (+393).

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 290.790, mentre i decessi sono stati 2.285. I guariti di oggi sono 2.773, mentre le persone che sono uscite dall’incubo del Covid sono in tutto 214.326. Questi gli attuali positivi: 74.179 (+1.434).

Cresce di due unità il numero di posti letto occupati in reparto, dove al momento si trovano 378 persone (+2), mentre i pazienti in terapia intensiva sono 21 (-4). In isolamento domiciliare si trovano in 73.780 (+1.436).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi di oggi sono 1.491, per un totale di 117.143. Attualmente i casi attivi sono 14.271, di cui 117 in reparto (-6); 4 in terapia intensiva (-3); 14.150 in isolamento domiciliare (-34). I casi chiusi sono 102.872, di cui 102. 182 guariti (+1.531); 690 decessi (+3).

Nel Cosentino da febbraio 2020 i casi di Covid-19 sono stati 70.447, oggi 1.267. Attualmente i casi attivi sono 31.706, di cui 135 in reparto (+4); 5 in terapia intensiva; 31.566 in isolamento domiciliare (+1.117). I casi chiusi sono 38.741, di cui 37.763 guariti (+143); 978 deceduti (+3). Dei 1.276 nuovi positivi 9 sono fuori regione. “Oggi – come scrive l’Asp - si registrano 1.279 nuovi casi; il numero complessivo dei casi è incrementato di 1.276 unità e non di 1.279, dal momento in quanto 2 pazienti sono stati trasferiti all’aomd di Catanzaro e un paziente è stato trasferito al P.O di Crotone”.

Nel Catanzarese il computo totale si attesta a quota: 37.903, mentre oggi il bollettino registra 535 nuovi positivi. Attualmente i casi attivi sono 6.255 di cui 83 in reparto (+5); 12 in terapia intensiva (-1); 6.160 in isolamento domiciliare (-27). I casi chiusi sono 31.648, di cui 31.400 guariti (+557); 248 deceduti (+1).

Nel Crotonese il totale dei casi è: 30.103, mentre oggi i positivi sono 517. Attualmente i casi attivi sono 5.229, di cui 25 in reparto; 0 in terapia intensiva; 5.204 in isolamento domiciliare (+254). I casi chiusi sono 24.874, di cui 24.676 guariti (+263); 198 deceduti. Dei 519 nuovi positivi 2 sono fuori regione.

Nel Vibonese, dove da inizio pandemia si sono ammalati in 33.058, oggi i positivi sono 393. Attualmente i casi attivi sono 16.219, di cui 17 in reparto (-1); 0 in terapia intensiva; 16.202 in isolamento domiciliare (+117). I casi chiusi sono 16.839, di cui 16.680 guariti (+277); 159 deceduti.

Per quanto riguarda il setting fuori regione oggi si registrano 11 nuovi casi su un totale di 2.136. Gli attuali positivi sono 499 (+9), di cui un ricovero in reparto; 0 in terapia intensiva; 498 (+9) in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.625 (+2); i decessi 12.