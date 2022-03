Bagnara, ritrovato in buona salute anziano smarrito

Vagava per le vie di Bagnara Calabra in evidente stato confusionale, l'anziano soccorso dagli agenti delle volanti del commissariato di Villa San Giovanni, impegnate in un regolare controllo del territorio. Impossibile non notare quell'uomo, che camminava da solo in pigiama ed infradito: circostanza che ha fatto intuire agli agenti che qualcosa non andasse.

L'uomo infatti si era smarrito dopo essersi allontanato dalla propria abitazione, poco lontana dal centro bagnarese. Dopo opportuni accertamenti l'anziano è stato ricondotto presso la propria abitazione, dove è stato abbracciato da figlio preoccupato.