Cibo congelato e mal conservato: sanzionata macelleria nel reggino

Un controllo mirato svolto dai Carabinieri del Nas di Reggio Calabria ha permesso di scoprire delle irregolarità in una macelleria sita in un comune del reggino, il cui titolare è stato sanzionato e denunciato a piede libero. Nello specifico, le irregolarità riscontrate riguardano il cattivo stato di conservazione delle carni.

I militari infatti, nel corso del sopralluogo, hanno individuato oltre 80 chili di carne congelata mediante apparecchiature non idonee. La carne, orginariamente fresca, presentava in alcuni punti delle bruciature da freddo essendo sprovvista di protezione in più punti, e sopratutto non vi era alcuna indicazione sull'origine della stessa.

Condizioni che possono mettere in pericolo la salute dei consumatori, e che ha portato al sequestro di tutta la carne - per un valore di circa mille euro - e ad una sanzione nei confronti del titolare di 2 mila euro.