Crotone, il Comune sostiene il progetto “Vicini all’Ucraina”

"La città di Crotone sta dimostrando un grande senso di solidarietà nei confronti della popolazione ucraina sia in termini di accoglienza che di invio di aiuti umanitari". Inizia così la nota diffusa dal Comune di Crotone, dopo che questa mattina il sindaco Vincenzo Voce ha incontrato padre Ivan Dobrotchi, della chiesa ortodossa di Sant'Acacio.

È stato proprio padre Ivan uno dei primi a muoveri per fornire aiuti concreti alla popolazione ucraina, allestendo un punto di raccolta presso la parrocchia in Piazza Castello ed inviando un primo convoglio di aiuti. "Grazie Crotone per la solidarietà e il sostegno. Questo è aggiungere forza a tutti noi" ha dichiarato padre Ivan, promotore del progetto Vicini all'Ucraina.

Il sindaco ha dunque ringraziato il religioso e tutti i cittadini che hanno contribuito a donare aiuti concreti, invitando tutti a supportare il progetto.