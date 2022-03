Pizzo, auto colpisce e ribalta motoape: ferito il conducente

Brutto incidente quello avvenuto nella serata di ieri a Pizzo Calabro: un'auto che procedeva lungo Via Nazionale ha colpito a velocità sostenuta un motoape, facendolo ribaltare. Immediata la richiesta di soccorsi, con il personale sanitario del 118 giunto rapidamente sul posto assieme ai Carabinieri.

Due le persone coinvolte nello scontro, ossia i conducenti dei rispettivi mezzi. A rimanere ferito però, in maniera non grave, è solo il conducente del motoape, un cinquantenne del posto che dopo una prima serie di controlli sul luogo del sinistro è stato trasferito all'ospedale di Vibo Valentia per ulteriori accertamenti.