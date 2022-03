Operazione Boccaccio, revocato sequestro di beni a carico di un imprenditore

È stato revocato il sequestro preventivo a carico dell'imprenditore Claudio Arpaia e di sua moglie, Annamaria del Gaudio, entrambi rimasti coinvolti lo scorso 17 febbraio nell'operazione Boccaccio (QUI) eseguita dalla Guardia di Finanza.

I beni sequestrati - consistenti in quote di partecipazione in due distinte società e diversi beni immobili - avevano un valore complessivo di oltre 5,2 milioni di euro.

Rimarrà invece sotto sequestro l'ingente somma di denaro rinvenuta nel corso delle operazioni, ossia 1,4 milioni di euro: denaro suddiviso in mazzette composte da banconote di vario taglio ed occultato all'interno di due valige, a loro volta nascoste dentro un garage (di proprietà della suocera dell'imprenditore) ammassate tra oggetti vecchi ed in disuso. L'accusa forumalata dalla Procura l'ametina è di auto-riciclaggio.