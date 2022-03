Mesoraca, beccati con arnie rubate nel motocarro: denunciati in due

Due operai di Mesoraca sono stati denunciati a piede libero dai Carabinieri della locale stazione per ricettazione in concorso, in quanto trovati in possesso di cinque arnie rubate. Un furto sventato grazie ad un semplice controllo stradale svolto dai militari, che hanno fermato l'autocarro mentre transitava nel centro abitato.

L'insolito contenuto del mezzo ha subito attirato l'attenzione dei militari, ed i due operai - M.M., trentanovenne, e B.F., ventisettenne - non sono riusciti a giustificare la provenienza di quelle arnie che stavano trasportando. Circostanza che ha insospettito ulteriormente i Carabinieri, che hanno così deciso di effettuare ulteriori accertamenti e condurre i due fermati in caserma.

Li è stato possibili scoprire che il giorno precedente era stato denunciato un furto da parte di un imprenditore agricolo quarantaduenne di Sersale, vicino centro nel catanzarese, che aveva denunciato ai Carabinieri della locale stazione il furto proprio di cinque arnie.

Circostanza che ha permesso di fare rapidamente piena luce sulla vicenda. Le arnie trafugate sono così state restituite al legittimo proprietario.