Scende dall’auto e viene investito da un tir: calabrese ricoverato in gravi condizioni

Sarebbe un trentanovenne originario della provincia cosentina l'uomo investito da un tir mentre si trovava in tansito lungo l'A14, in Abruzzo. Secondo una prima dinamica ricostruita dai soccorritori e dalle forze dell'ordine, l'uomo avrebbe accostato per poi uscire dall'auto, venendo falciato a piena velocità dal mezzo pesante.

Immediata la richiesta di aiuto, con i sanitari del 118 rapidamente giunti tra i caselli di Val di Sangro e di Lanciano per poi trasportare d'urgenza la vittima presso l'ospedale di Pescara in codice rosso: l'uomo è ancora vivo ma è gravemente ferito. In corso i rilievi da parte della Polizia Stradale.