Svolta la “Lorica nel Cuore”, manifestazione in memoria di Alessandro Marcelli

Si è svolta nel corso della giornata di ieri la manifestazione "Lorica Nel Cuore" organizzata sul monte Botte Donato dallo Sci Club Brutium e dalla scuola di sci locale, in collaborazione con Ferrovie della Calabria , Lorica Ski , Arsac, Comune di Casali del Manco, Fisi , e grazie alla partecipazione dei Cronometristi Cosenza e All’associazione Soccorso e Sicurezza. Una manifestazione sportiva in memoria di Alessandro Marcelli, uomo dedito al lavoro che ha trasmesso alle persone vicine a lui, quelle che continuano a Lavorare sugli impianti di risalita tra Lorica e Camigliatello, una grande passione per questo territorio.

La manifestazione si è svolta in un ambiente ancora oggi colmo di neve, ed ha visto gareggiare sportivi sia nella disciplina dello sci che dello snowboard in uno Slalom Gigante lungo la pista valle dell’inferno numero 1. Una giornata in memoria che può diventare un appuntamento fisso, motivo in più per portare avanti il percorso iniziato dall'Ingegnere Marcelli, rendere il comprensorio di Lorica meta ambita e frequentata da tutti gli amanti degli sport invernali del Sud Italia.

La premiazione, con momenti di commozione, si è tenuta a valle, con la presenza del sindaco di Casali del Manco che ha ringraziato per l'impegno continuo e la riuscita della manifestazione tutti gli operatori, sci club e sportivi. L'intrattenimento musicale, mentre si consumava un caratteristico buffet offerto dagli sponsor è stato curato dallo speaker di Radio CRT Cesko che ha partecipato anche alla gara di snowboard e la colonna sonora da U-Nite con Ernesto Carvelli.