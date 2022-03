Rosarno, investita davanti la porta di casa mentre prega. Morta 73enne

Era seduta su una sedia davanti la propria abitazione a pregare quando, per cause in corso di accertamento, un’auto l’ha travolta. È successo a Rosarno dove per la donna, un 73enne del posto, non c’è stato nulla da fare.

Secondo le prime ricostruzione degli inquirenti arrivati sul posto, l’autista del mezzo stava facendo una manovra con la propria auto e non avrebbe visto la donna.

Inutili i soccorsi e la corsa in ospedale, per la donna è infatti deceduta. .

La Procura ha aperto un fascicolo e ha disposto l’autopsia sul corpo della 73enne per accertare la causa della morte. Sulla vicenda stanno invece indagando i carabinieri arrivati sul posto.