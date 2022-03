Covid in Calabria, in 24 ore meno casi ma più ricoveri

Calano sensibilmente i casi di Covid-19 in Calabria, dove nelle ultime 24 ore i positivi sono 1.897. Un dato che si lega al numero di tamponi fatti nell’ultima giornata (10.085). Sono invece sei i decessi, tre nel Cosentino, due nel Crotonese e uno nel Vibonese.

Un calo dunque dei casi, anche se deve essere letto a seguito del calo del test. Ieri i positivi sono stati 2.829 (LEGGI).

Dal bollettino di oggi il maggior numero di casi si registra nel Reggino dove i casi sono stati 693, seguono Cosenza (+66919, Catanzaro (+389), Crotone (+103), Vibo Valentia (+36).

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 284.810, mentre i decessi totali sono stati 2.270. Gli attuali positivi sono in tutto 72.034 (+535), mentre i guariti di oggi sono 1.356 su un totale di 210.506.

Aumentano i ricoveri nei reparti, dove al momento si trovano 377pazienti (+8), stessa sorte per la terapia intensiva dove sono ricoverati 21 pazienti (+4). In isolamento domiciliare sono invece in 71.636 (+523).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi di oggi sono 693 su un totale di 115.088. Attualmente i casi attivi sono 14.308, di cui 127 in reparto (+3); 6 in terapia intensiva (+1); 14.175 in isolamento domiciliare (-306). I casi chiusi sono 10.780, di cui 10.095 guariti (+995); 685 decessi.

Nel Cosentino da febbraio 2020 si sono ammalati in 68.632, mentre oggi sono 669. Attualmente i casi attivi sono 30.052, di cui 137 in reparto (+10); 4 in terapia intensiva (+3); 29.911 in isolamento domiciliare (+653). I casi chiusi sono 38.580, di cui 37.610 guariti; 970 decessi (+3). L'Asp di Cosenza comunica che nel setting fuori regione si registrano 5 nuovi casi a domicilio".

Nel Catanzarese il bollettino di oggi registra 389 nuovi positivi, mentre il computo totale si attesta a quota 37.184. Attualmente i casi attivi sono 3.377, di cui 72 in reparto; 11 in terapia intensiva; 6.294 in isolamento domiciliare (+141). I casi chiusi sono 30.807, di cui 30.561 guariti (+248); 246 decessi.

Nel Crotonese da inizio pandemia i casi totali di Covid-19 sono stati 29.346, mentre oggi sono 103. Attualmente i casi attivi sono 4.877, di cui 22 in reparto (-6); 0 in terapia intensiva; 4855 in isolamento domiciliare (-6). I casi chiusi sono 24.469, di cui 24.271 guariti (+113); 198 decessi (+2). L'Asp di Crotone comunica 2 soggetti positivi nel setting fuori regione.

Nel Vibonese il computo totale è a quota: 32.438, oggi i positivi sono 36. Attualmente i casi attivi sono 15.929, di cui 18 in reparto (+1); 0 in terapia intensiva; 15.911 in isolamento domiciliare (+34). I casi chiusi sono 16.509, di cui 16.350 guariti; 159 decessi.

Per quanto riguarda il setting fuori regione, oggi i nuovi positivi sono sette, per un totale di 2.122. Gli attuali positivi sono in tutto 491 (+7), di cui un ricovero in reparto; 0 in terapia intensiva;

490 (+7) in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.619; i decessi 12.