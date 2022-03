A Reggio Calabria proseguono gli incontri della Lega

Riparte il tour del commissario regionale Giacomo Francesco Saccomanno sui territori: dopo l’incontro a Catanzaro con eletti e segreteria regionale, altra riunione partecipata e proficua con i dirigenti della provincia di Reggio Calabria. Tanto entusiasmo e voglia di ripartire dopo le limitazioni del Covid che hanno bloccato ogni attività sui territori.

Il commissario ha portato i saluti dell’assessore Tilde Minasi impegnata in Provincia di Cosenza e dopo quelli di Franco Recupero, Emiliano Imbalzano, Giuseppe De Biase, Nino Minicuci e del consigliere regionale Giuseppe Gelardi, ha informato i presenti delle indicazioni emergenti dal Consiglio Nazionale Federale ed ha invitato tutti a impegnarsi fortemente per la nuova campagna per il tesseramento 2022, per le amministrative e per i referendum.

Dopo gli interventi di Raffaele Scarfò, Giuseppe Polimeni, Renato Bellofiore, Domenico Fedele, Mario Mazza, Giovanni Saffioti, Giuseppe Gelardi, la seduta si è conclusa con l’intervento finale di Saccomanno che ha invitato tutti a fare squadra ed a lavorare per raggiungere quei risultati che sono alla portata del partito e che potranno veramente cambiare la Calabria, essendo la Lega un movimento che può e deve fare la differenza.