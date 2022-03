Catanzaro, scontro in tangenziale: un ferito

Un violento incidente stradale si è verificato nella serata di ieri a Catanzaro, nei pressi del quartiere di Gagliano. Per motivi ancora in fase di accertamento, due auto si sono scontrate a velocità sostenuta mentre percorrevano la tangenziale ovest.

Fortunatamente nonostante il forte impatto i due automobilisti non sono rimasti feriti in maniera grave. Giunti sul posto i sanitari del 118 assieme alle forze dell'ordine, che hanno messo in sicurezza il tratto di strada e stanno ora cercando di fare chiarezza sul sinistro.