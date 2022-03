Come studiare le partite di calcio per le scommesse?

Foto di Alex Motoc

La graduale ripresa dei campionati e la riapertura delle Agenzie ha favorito la tenuta dei punti fisici di raccolta, mentre i giocatori online sono il 27 per cento del totale, molti dei quali appassionati di calcio. Per piazzare una scommessa però, non basta la passione: dalla solidità del team al fattore psicologico, tante sono le variabili in campo.





di Andrea Stefanetti



Il calcio è lo sport più in evidenza nell’offerta dei bookies, nelle cui piattaforme il palinsesto è sempre dotato di un calendario aggiornato, diviso per serie, campionati e nazioni, ma anche di promozioni dedicate, bonus riservati alle maggiori competizioni internazionali - dalla Champions ai Mondiali - e, spesso, di notizie, visto che ormai nel miglior sito scommesse ADM non mancano le news, gli aggiornamenti e, spesso, anche le dirette streaming live dallo stadio.

LA SCELTA DI UN BOOKIE SICURO

La scelta di uno o più bookmaker, se si decide di scommettere online, è dunque un’operazione preliminare importante prima di mettersi a tavolino, a studiare la partita.

La prima cosa da fare è assicurarsi che l’operatore scelto sia dotato di licenza ADM: per verificarlo deve essere presente, nella home page del sito, spesso in fondo a destra, il logo ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, insieme al simbolo del mezzo timone e al numero di concessione a cinque cifre.

Per consultare il palinsesto sportivo il più delle volte non è necessario essere registrati al sito, ma per piazzare una scommessa sul calcio, una volta deciso, l’utente dovrà compilare un form di registrazione ed inviare un documento di identità che attesti la maggiore età, anche se sceglie di utilizzare un bonus senza deposito, ovvero senza aprire un conto di gioco, ma solo per provare il funzionamento e le caratteristiche del concessionario.

LA SELEZIONE DEL CAMPIONATO GIUSTO

Detto questo, la scelta del campionato o del match su cui puntare è fondamentale: questi sono elencati, nell’apposita sezione del sito dedicata al calcio, divisi per categoria (serie A, serie B, Champions League, etc.) e aggiornati quotidianamente, con informazioni su data, ora e luogo del match ed eventuali rinvii.

Una prima panoramica sui campionati e sulle giornate è molto utile per evitare di scommettere “di pancia”, magari sulla propria squadra del cuore, senza considerare le probabilità effettive di vincita.

QUANTO CONTANO LE QUOTE DELLE FAVORITE?

Di solito l’esito delle partite è più prevedibile nelle competizioni che vedono in gara due squadre di diverso livello, come ad esempio nelle coppe nazionali, piuttosto che nelle divisioni minori come la serie B, dove in campo c’è meno disparità di prestazioni ed entrano in gioco molte altre variabili.

In linea generale se la quota di una squadra tra le prime in classifica è bassa c’è più probabilità di piazzare una scommessa vincente perché il risultato è prevedibile, ma non va trascurato l’effetto sorpresa, che spesso è dietro l’angolo, e che è uno dei motivi che rende così appassionante il calcio.

LO STUDIO DELLA PARTITA: IL FATTORE TEMPO

Studiare una partita è meno facile di quello che sembra, e anche i pronostici più scontati possono essere ribaltati in modo inatteso, perché ci sono tanti aspetti da considerare.

Prima di tutto il periodo della stagione può influire di molto sull’esito di un match: in fase di calciomercato i giocatori prossimi al cambio di squadra potrebbero essere meno motivati e già lanciati verso l’inserimento nel nuovo team, così come, a fine campionato, le squadre retrocesse e quelle promosse potrebbero risentire del fattore psicologico, tra chi non ha più niente da perdere e chi si adagia sugli allori.

Nel breve periodo anche il pre-gara e il post gara delle due squadre sono importanti per avere uno sguardo completo sullo stato fisico e psicologico dei giocatori, su eventuali squalifiche o cartellini gialli, ma anche sullo schema tattico a volte anticipato nelle dichiarazioni pre-match dell’allenatore.

Per “tempo” si possono intendere però anche le previsioni meteo, perché le condizioni del terreno di gioco potrebbero tirare brutti scherzi e mettere in difficoltà anche i calciatori più esperti e le punte di diamante di una squadra, soprattutto se alcuni atleti sono rientrati da un recente infortunio o non sono nel pieno della propria forma fisica

IN CASA O IN TRASFERTA: LO STADIO PUÒ FARE LA DIFFERENZA

Se il tempo è importante, anche il fattore campo non è da meno: l’energia della tifoseria nelle partite in casa o nelle trasferte spinge spesso una squadra non favorita nei pronostici a dare il meglio di sé, per non disattendere le aspettative del pubblico e per incentivare i fan alla fedeltà verso il proprio team del cuore. Questo vale anche per le amichevoli che vedono fronteggiarsi

due squadre con evidente disparità di livello, come ad esempio una blasonata di serie A in trasferta contro una di seconda divisione che gioca in casa: la motivazione e la tenacia sul campo possono andare oltre ogni logica e stravolgere anche i pronostici considerati più attendibili.

LA CONSULTAZIONE DELLE ULTIME CLASSIFICHE

L’analisi di una partita per decidere quale scommessa piazzare va ponderata anche nel medio periodo, e in questo caso è utile consultare le classifiche e gli scontri diretti, nei siti specializzati nel calcio oppure direttamente dalla piattaforma di betting.

Per avere una buona visione d’insieme, utile a capire le ultime dinamiche di gioco e lo stato di salute di una squadra, basta ripercorrere le 5 ultime partite giocate, e gli ultimi 2 scontri diretti di stagione: così si ha la certezza di avere fotografato bene la situazione, senza complicare l’analisi con altri dati non rilevanti ai fini della scommessa.

La valutazione di medio periodo combinata a quella pre-partita è la strategia migliore per mettere insieme tutti i fattori necessari a una scommessa studiata nel dettaglio e non improvvisata.

ALTRI ELEMENTI: L’ARBITRO E IL CONTESTO SOCIETARIO

Finora si è parlato delle prestazioni dei giocatori e della resa complessiva della squadra, che sono poi i veri e propri protagonisti della partita.

Attenzione però, anche agli altri attori in campo, in forma diretta o indiretta: anche il nome dell’arbitro e le dinamiche societarie - come l’eventuale cessione di azioni o un imminente passaggio di proprietà - contribuiscono infatti a creare il contesto di una partita.