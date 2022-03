Covid in Calabria, in 24 ore 2.829 nuovi casi e sei decessi

Sei decessi (quattro nel Reggino e due nel Cosentino) e 2.829 nuovi casi di Covid-19 in Calabria. Il bollettino di oggi, sabato 26 marzo, registra inoltre un calo dei ricoveri nei reparti ordinari, ma un aumento in terapia intensiva. Un calo di positivi rispetto a ieri, quando sono stati 2.979 (LEGGI).



È sempre la provincia di Reggio a registrare più casi (+1.118), seguono Cosenza (+890), Crotone (+322), Catanzaro (+304), Vibo Valentia (+175), dati emersi dai 13.516 tamponi effettuati e processati nelle ultime 24 ore.

Da inizio pandemia sono 282.913 i casi totali di Sars-CoV-2, mentre i decessi sono stati 2.264. Gli attuali positivi sono in tutto 71.499 (+785), mentre i guariti di oggi sono 2.038 su un totale di 209.150 persone uscite dall’incubo del Covid-19.

Cala la pressione sui reparti, visto che attualmente sono ricoverati 369 pazienti (-7), mentre in terapia intensiva si trovano 17 persone (+2). In isolamento domiciliare sono invece in 71.113 (+790).

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove da inizio pandemia si sono ammalati in 114.395, oggi i positivi sono 1.118. Attualmente i casi attivi sono 14.610, di cui 124 in reparto (-5); 5 in terapia intensiva; 14.481 in isolamento domiciliare (+146). I casi chiusi sono 99.785, di cui 99.100 guariti (+973); 658 decessi (+4). L'Asp di Reggio Calabria comunica 3 positivi fuori regione.

Nel Cosentino il bollettino registra 890 nuovi positivi, su un totale di 67.963. Attualmente i casi attivi sono 29.386, di cui 127 in reparto (-5); 1 in terapia intensiva (+1); 29.258 in isolamento domiciliare (+830). I casi chiusi sono 38.577, di cui 37.610 guariti (+62); 967 decessi (+2). L'Asp di Cosenza comunica che nel setting fuori regione si registrano 15 nuovi casi a domicilio.

Nel Catanzarese da febbraio 2020 i positivi al Covid-19 sono stati 36.795, oggi 304. Attualmente i casi attivi sono 6.236, di cui 72 in reparto (+1); 11 in terapia intensiva (+3); 6.153 in isolamento domiciliare (+42). I casi chiusi sono 30.559, di cui 30.313 guariti (+258); 246 decessi.

Nel Crotonese oggi i positivi sono 322, mentre il computo totale si attesta a quota 29.243. Attualmente i casi attivi sono 4.889, di cui 28 in reparto; 0 in terapia intensiva; 4861 in isolamento domiciliare (-370). I casi chiusi sono 24.354, di cui 24.158 guariti (+692); 196 decessi.

Nel Vibonese si contano 175 nuovi positivi, mentre il totale delle persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 32.402. Attualmente i casi attivi sono 15.894, di cui 17 in reparto; 0 in terapia intensiva; 15.877 in isolamento domiciliare (+122). I casi chiusi sono 16.508, di cui 16.350 guariti (+53); 158 decessi. L'Asp di Vibo Valentia comunica 2 positivi nel setting fuori regione.

Per quanto riguarda il setting fuori regione oggi i positivi sono 20 su un totale di 2.115. Gli attuali positivi sono 484 (+20), di cui uno in reparto; 0 in terapia intensiva; 483 (+20) in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.619; i decessi 12.