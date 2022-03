Lancio di fumogeni allo stadio di Crotone: emessi due Daspo

Avrebbero acceso e lanciato sul campo dei fumogeni in due differenti partite di calcio, facendo sospendere temporaneamente il gioco per diversi minuti, finendo nel mirino della Digos. Si tratta di due tifosi del Crotone Calcio, che in occasione degli incontri contro il Cosenza e contro il Frosinone avrebbero lanciato i fumogeni dalla curva sud dell'Ezio Scida.

Il primo episodio si è verificato lo scorso 23 febbraio, quando sul finire del secondo tempo un tifoso ha lanciato in campo dapprima un fumogeno e poi una bottiglia d'acqua. Il secondo episodio invece è avvenuto il 15 marzo scorso, quando un altro tifoso ha scaraventato - sempre sul finire del secondo tempo - un fumogeno a ridosso dell'area di rigore.

Entrambi sono stati individuati dalle immagini del sistema di videosorveglianza, dopo una scrupolosa analisi degli agenti della Digos. Ricostruiti i fatti ed attestate le responsabilità, il Questore ha elevato nei loro confronti un Daspo di due anni.