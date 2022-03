Nel magazzino oltre 6 chili di marijuana: 29enne finisce in manette

Si era dotato di diverse cautele e precauzioni al fine di evitare di essere scoperto, ma nulla ha potuto contro l'infallibile fiuto di Collins, il pastore tedesco in forze al Nucleo Cinofili dei Carabinieri di Vibo Valentia.

Finisce così nei guai un ventinovenne di Rende, tratto in arresto dai militari per detenzione di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di munizioni.

Nell'ottica di uno specifico controllo del territorio, l'abitazione del giovane è stata oggetto di un controllo mirato da parte dei Carabinieri con l'aiuto dei colleghi a quattro zampe.

Proprio loro hanno indirizzato i militari verso un magazzino adiacente l'abitazione, chiuso con debita porta e serratura: all'interno sono stati rinvenuti ben 6,67 chili di marijuana, accuratamente nascosti.

La perquisizione è poi proseguita nell'abitazione del giovane, dove sono stati rinvenuti altri 4,4 grammi di marijuana, ma anche 15 cartucce calibro 12 detenute illegalmente.

Per questi motivi, il padre del 29enne è stato segnalato alla Prefettura in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti, e denunciato a piede libero alla Procura per la detenzione delle munizioni. Lo stesso è risultato detentore di alcune armi, regolarmente dichiarate, che soto state sottoposte a ritiro cautelativo.

Secondo una prima stima, lo stupefacente avrebbe generato all'incirca 650 dosi da vendere al dettaglio, con un guadagno illecito di oltre 10 mila euro. Su disposizione del magistrato di turno, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari.