Covid in Calabria: casi in discesa, aumentano i ricoveri

Scendono sia i casi di Covid-19 che i decessi in Calabria. Nelle ultime 24 ore i positivi al Sars-CoV-2 sono stati 2.979 a fronte dei 3.452 casi di ieri (QUI), mentre nell’ultima giornata è stato registrato un solo decesso nella provincia di Crotone.

È la provincia di Reggio Calabria a registrare più casi con i suoi 1.034 positivi, seguono Cosenza (+932), Catanzaro (+400), Crotone (+325), Vibo Valentia (+265). Dati emersi dai 14.151 tamponi effettuati e processati nell’ultima giornata.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Covid-19 sono stati 280.084, mentre i decessi sono 2.258. I guariti di oggi sono 1.590 su un totale di 207.112 persone uscite dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 70.714 (+1.388).

Aumentano i ricoveri nei reparti ordinari e in terapia intensiva. Attualmente in reparto sono ricoverati 376 (+1) pazienti, mentre in terapia intensiva sono 15 (+2). In isolamento domiciliare sono in 70.323 (+1.385).

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino il bollettino di oggi registra 1.034 casi su un totale di 113.277. Attualmente i casi attivi sono 14.469, di cui 129 in reparto (-1); 5 in terapia intensiva (+1); 14.335 in isolamento domiciliare (+171). I casi chiusi sono 98.808, di cui 98.127 guariti (+863); 681 decessi.

Nel Cosentino nelle ultime 24 ore si sono ammalati in 932, da febbraio 2020 in 67.073. Attualmente i casi attivi sono 28.560, di cui 132 in reparto (-3); 0 in terapia intensiva; 28.428 in isolamento domiciliare (+762). I casi chiusi sono 38.513, di cui 37.548 guariti (+173); 965 decessi. L'Asp di Cosenza comunica che dei 940 nuovi positivi 8 sono fuori regione.

Nel Catanzarese il computo totale di casi si attesta a quota 36.491, mentre oggi sono 400. Attualmente i casi attivi sono 6.190, di cui 69 in reparto (+8); 10 in terapia intensiva (+1); 6.111 in isolamento domiciliare (-84). I casi chiusi sono 30.301, di cui 30.055 guariti (+475); 246 decessi. L'Asp di Catanzaro comunica che dei 403 nuovi positivi 3 sono fuori regione.

Nel Crotonese il bollettino di oggi registra 325 nuovi casi su un totale di 28.921. Attualmente i casi attivi sono 5.259, di cui 28 in reparto; 0 in terapia intensiva; 5.231 in isolamento domiciliare (+323). I casi chiusi sono 23.662, di cui 23.466 guariti (+1); 196 deceduti (+1). L'Asp di Crotone comunica di aver inserito oggi 12 positivi nel setting fuori regione precedentemente inseriti nella provincia.

Nel Vibonese oggi i positivi sono 265, mentre da febbraio 2020 sono 32.227. Attualmente i casi attivi sono 15.772, di cui 17 in reparto (-2); 0 in terapia intensiva; 15.755 in isolamento domiciliare (+195). I casi chiusi sono 16.455, di cui 16.297 guariti (+72); 158 deceduti.

Sono invece 23 i casi di Covid-19 contratti da persone provenienti da fuori regione o stato, per un totale di 2.095 casi. Gli attuali positivi sono 464 (+17), di cui un ricovero in reparto (-1); 0 in terapia intensiva; 463 (+18) in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.619 (+6); i decessi 12.