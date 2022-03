Crotone. Continua la lotta alla “sosta selvaggia”: 160 contravvenzioni in poche ore

160 contravvenzioni per violazioni al codice della strada. È questo il bilancio del servizio di controllo svolto dalla Sezione Stradale della Polizia Locale di Crotone ieri tra la zona antistante l'ospedale, via Cappuccini, via Mario Nicoletta ed altre aree che hanno coinvolto anche la zona fuori dal centro urbano.

In particolare, in poche ore, gli agenti hanno riscontrato la presenza: di 12 veicoli parcheggiati su strisce pedonali; 3 veicoli parcheggiati a centro carreggiata; 49 veicoli in divieto di fermata; 11 in divieto si sosta; 7 in sosta sul marciapiede; 4 veicoli davanti a cassonetti di rifiuti; 5 veicoli alle intersezioni in incroci; 54 mezzi fuori dagli stalli; 11 in curva e 3 in doppia fila.

Delle auto in divieto di sosta o fermata, una buona percentuale sono state quelle contravvenzionate per aver parcheggiato su sosta riservata ai disabili senza averne titolo.

I servizi – precisano dalla Polizia Locale - continueranno e saranno anzi intensificati nel prossimo futuro si spera con l'incremento di nuove risorse che certamente contribuiranno a risultati più efficaci.