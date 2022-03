Siarc a rischio chiusura, Confindustria: “individuare soluzione alla vicenda”

Aldo Ferrara

“L’azienda di ristorazione Siarc, nostra storica associata, rischia di chiudere definitivamente i battenti”. È quanto afferma Aldo Ferrara, Presidente di Confindustria Catanzaro, che aggiunge: “L’azienda, che dà lavoro a circa 500 persone, con un ulteriore significativo indotto di operatori, nonostante l’attuale situazione, sta continuando a garantire la distribuzione dei pasti nei luoghi dove vige la convenzione”.

“In un periodo storico drammatico attraversato da pandemia, guerra, rincaro materie prime ed energia- continua Ferrara - si rischia di mandare a casa numerosi lavoratori, senza contare le conseguenze negative che si avrebbero nei luoghi, quali scuole e ospedali, dove quotidianamente vengono distribuiti i pasti.

Sarebbe una grande sconfitta per l’intera società civile, e in particolare quella calabrese, che la Siarc cessasse la sua attività - prosegue il Presidente Ferrara - provocando una ricaduta occupazionale che influirebbe ulteriormente sull’economia di un territorio già provato che sta cercando, come tutto il Paese, di rialzarsi dall’emergenza Covid.

Senza entrare nel merito della controversia, e consapevole della sensibilità del Sindaco Abramo e dell’Amministrazione Comunale in generale, auspico che quanto prima - conclude Ferrara - le parti coinvolte possano sedersi attorno a un tavolo, al fine di individuare una soluzione idonea a garantire continuità aziendale ed indicare un percorso che consenta, pur nel rispetto della legge e della normativa vigente, di risolvere questa grave e incresciosa vicenda.”