Covid-19. Focolaio tra gli atleti della Vigor-1919: salta la gara contro il Guardavalle

Alcuni casi di positività al Covid-19 sono stati riscontrati all’interno del gruppo squadra della Vigor -1919. A renderlo noto è la stessa Società che, al contempo, fa sapere di aver attivato tutte le procedure previste dalla normativa in vigore.

Pertanto, la gara contro il Guardavalle, in programma domani 26 marzo alle 14.30 presso lo stadio “Guido D’Ippolito” e valevole per la sesta giornata del girone di ritorno del campionato di Prima Categoria girone C, è stata rinviata a data da destinarsi.