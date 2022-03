Operazione Deep, Filcams CGIL: “Governo Regionale e Arpacal salvaguardino la stagione balneare”

“È stato un colpo al cuore, per chi ama questa nostra Terra e vuole preservarne la bellezza, come già fanno quotidianamente le lavoratrici ed i lavoratori del Turismo, ascoltare le parole di sconcerto e stupore del comandante della Legione Calabria, Pietro Salsano.” È quanto si legge in un comunicato della Filcams CGIL Calabria in merito all’operazione Deep. (QUI)

“A nome delle lavoratrici e dei lavoratori che rappresentiamo, - aggiunge il sindacato - esprimiamo gratitudine ed apprezzamento per l'operato dei Carabinieri e della Forestale sul lavoro iniziato per far emergere la situazione nella quale versano i depuratori in Calabria.”

La Filcams CGIL Calabria ritiene che “il Governo Regionale debba urgentemente e congiuntamente ad Arpacal e alle parti sociali trovare soluzioni adeguate che la stagione turistica e balneare, oltre che la Salute e la Sicurezza di cittadini e operatori. Pertanto, - concludono dal sindacato - auspichiamo che il Presidente della Giunta Regionale, apra un confronto immediato ed urgentemente con le parti sociali e le Istituzioni.”