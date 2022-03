Comuni Ricicloni, Civita riconfermata per il settimo anno consecutivo

"Una riconferma arrivata nonostante i tanti problemi che siamo stati costretti ad affrontare e che quindi ci rende orgogliosi della nostra cittadinanza, dei dipendenti e degli uffici comunali impegnati in questo settore". Così il sindaco di Civita, Alessandro Tocci, commenta la riconferma del proprio paese tra i Comuni Ricicloni, distintisi per la quantità di raccolta differenziata raggiunta.

Anche per il 2020 Civita ha superato abbondantemente la soglia del 65% di raccolta differenziata attestandosi al 72,36%. Lo ha certificato il dossier 2020 redatto da Legambiente Calabria in collaborazione con l’Ufficio nazionale Comuni Ricicloni della stessa Associazione.

"Perciò voglio ringraziare, pubblicamente, l’intera comunità di Civita e tutti coloro che si sono adoperati per ottenere questo risultato che dimostra la serietà del lavoro svolto. Siamo sicuri che si può e si deve fare di più per il bene del territorio" ha concluso il primo cittadino. "La questione ambientale è una delle priorità della nostra amministrazione per la quale lavoriamo alacremente":