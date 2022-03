Crotone. Morte della piccola ucraina: domani i funerali, confermato il lutto cittadino

“Avvertiamo ancora forte il dolore per una scomparsa ingiusta. Un dolore che è di tutta la comunità cittadina. Tutti i crotonesi si stringono alla famiglia e alla comunità ucraina di Crotone”.

Così il sindaco del capoluogo pitagorico, Vincenzo Voce, che in una nota istituzionale ha confermato il lutto cittadino in occasione dei funerali della piccola Taisija, la bambina ucraina investita e uccisa lo scorso 20 marzo in località Cantorato (LEGGI).

Le esequie si terranno infatti domani mattina, venerdì 25 marzo, alle 10:30, presso la Basilica Cattedrale, alla presenza del gonfalone cittadino listato a lutto. Per l’occasione le bandiere poste sugli uffici comunali saranno fermate a mezz’asta.

Voce, in occasione dei funerali, ha anche invitato la cittadinanza ad osservare un momento di raccoglimento in ogni luogo di lavoro e i dirigenti scolastici ad osservare un momento di raccoglimento con gli alunni nelle scuole.

Taisija, di appena 5 anni, domenica scorsa stava passeggiando per strada insieme alla cugina di 17 anni, anche lei ucraina, ed al ragazzo di quest’ultima, un 16enne crotonese, quando un Fiat Doblò l’ha travolta mortalmente ferendo il 16enne (QUI).



Dalle indagini effettuate dai carabinieri del capoluogo si è arrivati ad appurare che alla guida del mezzo vi fosse un 18enne senza patente, ovvero con ancora il foglio rosa, e che ieri è stato arrestato e portato in carcere (QUI).