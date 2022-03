Lamezia, si ribalta mentre è alla guida del trattore: muore sul colpo

Dramma nelle campagne di Lamezia Terme, dove questo pomeriggio un uomo è rimasto ucciso mentre eseguiva dei lavori agricoli. La vittima si trovava alla guida di un trattore quando, per motivi ancora in fase di accertamento, si è ribaltato, rimanendo schiacciato dal pesante mezzo.

Sul posto - in contrada Zangarona - sono rapidamente intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. L'area è stata messa in sicurezza e si attende adesso il via libera del medico legale per la rimozione del corpo.