Covid, nuovi casi stabili (+3.452) ma ancora molte vittime (+11)

Dopo l'aumento di casi registratosi nei giorni scorsi, i nuovi casi di coronavirus sembrano essersi stabilizzati. L'odierno bollettino infatti certifica 3.452 nuovi casi a fronte di 1.645 guariti. Drammatico il bilancio delle vittime, con 11 decessi nelle ultime 24 ore.



Maggior numero di casi riscontrati nella provincia di Cosenza (+1.138), seguita da Reggio Calabria (+1.071), Catanzaro (+541), Crotone (+347) e Vibo Valentia (+276). Aumentano significativamente anche i casi provenienti da altra regione o stato (+52). Processati 2 milioni e 569.224 tamponi (+15.802) da inizio pandemia, con un tasso di positività che scende al 21,85%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 66.141 (+1.138), mentre i casi attivi sono 27.801. Di questi, 27.666 sono in isolamento, 135 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, si registrano 37.375 guariti e 965 deceduti.

Nel reggino i positivi al covid salgono a 112.243 (+1.071), mentre i casi attivi sono 14.298. Di questi: 14.164 in isolamento, 130 in reparto e 4 in rianimazione. Complessivamente, sono 97.264 i guariti e 681 i decessi.

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 36.091 (+541), mentre i casi attivi sono 6.265. Di questi, 6.195 in isolamento, 61 in reparto e 9 in rianimazione. Complessivamente, sono 29.580 i guariti e 246 i decessi.

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 28.596 (+374) mentre gli attivi sono 4.936, di cui 4.908 in isolamento domiciliare e 28 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 23.465 i guariti e 195 i deceduti.

Nel vibonese infine i casi covid salgono a 31.962 (+276) mentre gli attivi sono 15.579. Di questi: 15.560 si trovano in isolamento, 19 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 16.225 i guariti e 158 i deceduti.