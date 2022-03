Cassano. Demolizione edifici abusivi, sindaco invita ad assistere il sottosegretario Sibilla

Gianni Papasso

In occasione della ripresa delle demolizioni dei manufatti abusivi presenti sul territorio comunale, il sindaco di Cassano All’Ionio, Gianni Papasso ha invitato il Sottosegretario del Ministero dell’Interno, Carlo Sibilia ha partecipare alla prossima operazione di ripristino della legalità nel campo dell’edilizia. Nella missiva il primo cittadino ha informato il destinatario che lo scorso 15 marzo si è dato avvio alle demolizioni dei fabbricati abusivi inseriti in un apposito elenco, realizzati sul territorio comunale. La Commissione Straordinaria ha preceduto nella gestione del Comune, ed aveva approntato un elenco di 52 immobili abusivi da demolire.

Il sindaco Papasso ha evidenziato di aver nominato una commissione con il compito di verificare che a corredo tutti i fascicoli la documentazione amministrativa fosse regolare e idonea, al fine di impedire eventuali ricorsi al Tar ed altri organi competenti. L’attività di demolizione è andata a buon fine tranne che per un immobile per il quale si è dovuta sospendere la demolizione, in quanto al suo interno vi era la presenza di molte persone, alcune delle quali con problemi di deambulazione che di fatto hanno ostacolato l’abbattimento. Tale immobile sarà comunque demolito non appena il Comando Provinciale dei Carabinieri determinerà l’assegnazione dei militari necessari alla tutela e sicurezza dell’ordine pubblico nel corso della demolizione.

Le operazioni di demolizione sono state eseguite con uomini e mezzi della squadra manutenzione del comune e, quindi, a carico del bilancio comunale. Il primo cittadino ha altresì informato che il prossimo 27 aprile si procederà con le demolizioni degli immobili abusivi realizzati nella frazione Sibari di Cassano. Il sindaco ha dunque colto l’occasione per invitare il Sottosegretario al Ministero dell’Interno a presenziare e assistere alle demolizioni previste.