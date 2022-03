Non ce l’ha fatta uno dei due feriti dell’incidente avvenuto ieri a Bagnara Calabra sulla Strada Statale 18 Tirrena inferiore (QUI). L’uomo, di 80 anni, si è spento in ospedale dopo un trasporto d’urgenza in elisoccorso.

Il conducente dell’altra auto si trova invece tutt’ora ricoverato. Accertamenti ancora in corso circa la dinamica del grave incidente.