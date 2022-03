Sicurezza sul lavoro. Controlli tra i cantieri edili nel cosentino: denunciati tre imprenditori

Un’intensa attività di controllo, finalizzati a verificare l’osservanza delle norme attinenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro, è stata eseguita nei giorni scorsi dai Carabinieri della Compagnia di Castrovillari, unitamente al personale specializzato del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e dell’Ispettorato del Lavoro di Cosenza

L’ attività è stata inizialmente concentrata nei Comuni di Laino Borgo e Laino Castello dove sono stati effettuati controlli a cantieri edili in corso d’opera per la ristrutturazione e la costruzione ex novo di alcune unità abitative.

In conclusione, tre titolari di altrettante ditte edili, tutte aventi sede legali nel territorio di questa Provincia, esecutrici dei lavori in corso sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Castrovillari.

Nello specifico, in relazione agli elementi raccolti e tenuto anche conto dello stato attuale del procedimento in fase di sviluppo investigativo, in due cantieri sono state riscontrate violazioni alle norme di sicurezza sulle impalcature esterne installate per il rifacimento degli immobili.

Dalla verifica in un ulteriore cantiere sono stati riscontrati due dipendenti non assunti regolarmente che, tra l’altro, non utilizzavano i prescritti dispositivi di protezione individuali. Pertanto, il titolare è stato anche sanzionato con una mula di oltre 7 mila euro ed è stata disposta contestualmente la chiusura del cantiere.