Sibari. Impianti cozze irregolari, scatta il ridimensionamento

È ridimensionamento per gli impianti di cozze dei laghi di Sibari. A seguito dei controlli della Polizia locale del Comune di Cassano allo Ionio è emerso che l’area dei Laghi destinata e utilizzata per la coltivazione in acqua di cozze è di diverse miglia di metri quadri più grande rispetto alla dimensione prevista che doveva essere di 2mila metri quadrati.

Le verifiche di Polizia Locale e uffici comunali hanno messo in luce l'irregolarità. Da qui l’ordinanza che, firmata dal responsabile del procedimento e dal responsabile dell’Urbanistica, prevede la rimozione del superfluo.

Il sindaco, Gianni Papasso, già in una precedente riunione con imprenditori, associati, pescatori, residenti e associazioni operanti nei Laghi aveva anticipato a chiare lettere come dai controlli agli impianti di coltivazione di cozze negli specchi d’acqua antistanti alle darsene erano venute fuori delle situazioni incresciose, sulle quali sarebbero continuati gli accertamenti.

Oggi l’ordinanza per il ripristino del decoro pubblico e della stessa legalità. L’ordinanza è stata notificata anche alle forze dell’ordine presenti sul territorio affinché operino per quanto di loro competenza.