Crotone. Cciaa mette a disposizione i Laboratori delle Tipicità Mediterranee

La Camera di commercio di Crotone ha pubblicato l’avviso per la concessione dei Laboratori delle Tipicità Mediterranee destinato a qualunque operatore economico.

I due Laboratori delle Tipicità Mediterranee che si trovano al primo piano lato sinistro della sede dell’Ente Camerale sita a Crotone in via A. De Curtis, 2 in località Poggioverde, rappresentano la concretizzazione delle strategie camerali di valorizzazione delle tipicità enogastronomiche locali, sia in termini di tecniche di produzione/preparazione (formazione professionale), sia in termini di promozione del prodotto (training su tecniche di commercializzazione e scambio commerciale), ed anche in termini di conoscenze del territorio (training sulla promozione dell’attrattività turistica enogastronomica).

I due Laboratori sono un ambiente polifunzionale, ampio e ben attrezzato, finalizzato a realizzare attività formative teoriche e pratiche legate alla produzione, trasformazione e preparazione culinaria dei prodotti enogastronomici locali in regime di sicurezza alimentare.