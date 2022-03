Rilancio delle infrastrutture: riunita la V Commissione Consiliare

Si è tenuta questa sera una riunione della V Commissione Consiliare (Economia del Mare, Energia, Trasporti, Lavori Pubblici, Verde Pubblico, Politiche Comunitarie, Programmi Complessi).

Così come hanno evidenziato la presidente Anna Maria Cantafora e il vice presidente Andrea Devona l’argomento centrale è stato quello delle infrastrutture sulle quali la Commissione intende focalizzare il massimo impegno non solo attraverso una serie di proposte costruttive ma anche creando una rete che coinvolga, sul tema, attori locali e istituzioni.

La Commissione - si legge in una nota - intende essere parte attiva in un processo di sviluppo e di rilancio delle infrastrutture che rappresentano il fulcro sul quale innestare il futuro della città e di riflesso dell’intera provincia di Crotone. A tale riguardo sono state formulate al sindaco, che ha partecipato ai lavori, già una serie di proposte sostenibili e di azioni, in particolare relative al porto e alla ferrovia, che hanno trovato condivisione da parte del primo cittadino.

L’obiettivo della Commissione è quello di puntare decisamente l’attenzione non solo dell’assise comunale ma dell’intera città su un tema che resta basilare per un deciso cambiamento di rotta ed allo stesso tempo investire istituzioni sovra comunali che possano sostenere il percorso.