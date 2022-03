Gli agenti della Questura di Vibo Valentia hanno avviato delle indagini per far luce sull’incendio di una minicar avvenuto a Vena di Ionadi, nel vibonese. L’auto risulta intestata a un’impiegata della Prefettura ma era in uso al figlio minorenne. In seguito all’ incendio, sviluppatosi nel corso della notte, è giunta sul posto la Polizia per i rilievi del caso e l’avvio delle indagini. Al momento non viene esclusa nessuna pista.